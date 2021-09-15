السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل عرض ابنه للبيع بالدقي



وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قام بعرض نجله للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



كما أشار أمر الإحالة ان المتهم أنشأ وادار حساب خاص علي شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب وتسهيل الجرائم محل الاتهامات السابقة.



شهادة الشهود

الشاهد شادي محمد، رائد شرطة ومفتش مباحث إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، يشهد أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي مستخدما إياه في الإعلان عن رغبته في التصرف والبيع لنجله الطفل مقابل مبلغ مالي وعليه أمكن التواصل معه عن طريق تطبيق ماسنجر والهاتف الجوال لاستدراجه بأن أوهمه برغبته في شراء ذلك الطفل مقابل مبلغ مالي قدره ثمانون ألف جنيه مصريا واتفقت على تحديد موعد ومكان التقابل.



وأضاف شادي انه وبالانتقال بناءا على ذلك الاتفاق أبصر المتهم وبرفقته نجله المتفق على بيعه فتمكن من ضبطهما وما بحوزته من هاتفين جوالين يحوي أحدهما العديد من الرسائل والمحادثات النصية الدالة علي ارتكاب المتهم لجريمة الترويج لبيع نجله مقابل مبالغ مالية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بارتكابه لتلك الواقعة.



ملاحظات النيابة

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للطفل "علي " قد اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهم ولا يوجد ما يمنع كون المتهم والد الطفل.



ثبت بتقرير باحث المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجني عليه معرض للخطر والاستغلال من قبل والده المتهم وأوصى بإيداعه إحدى دور الرعاية.



قرر المتهم أنه إثر تعرضه لضائقة مالية قام بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رغبته في عرض نجله الطفل للتبني مقابل مبلغ مالي.





قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم إبراهيم شوادي، عاطل، عرض نجله للبيع عبر فيس بوك في الدقي بالسجن 3 سنوت وغرامة 100 ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم وامانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.كشف أمر الإحالة قيام المتهم ابراهيم شوادي بالإتجار بنجله المجني عليه علي إبراهيم بأن قام بعرضه للتصرف بالبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل الحصول على مبالغ مالية وكان ذلك باستغلال سلطته بالولاية عليه، وذلك حال كونه طفلا لم يبلغ من العمر السابعة من العمر على النحو المبين بالأوراق.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عرض حياة الطفل المجني عليه علي إبراهيم للخطر بأن قام بعرض نجله للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالأوراق.