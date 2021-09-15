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رئيس 'الأعلى للإعلام' يستقبل وفدًا من الصحفيين الفلسطينيين

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإعلام تؤكد ضرورة العمل على ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن أسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى في مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب، كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكان رئيس المجلس قد استقبل وفد الصحفيين الفلسطينيين، والذي ضم يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العلاقات المصرية الفلسطينية ممتدة وضاربة في جذور التاريخ، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة فلسطين.

وقام رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بإلقاء الضوء على مهام المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيق الجاري بين المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية يوسف المحمود، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين، وأعرب عن رغبته في فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام في الدولتين.

فيما أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، عن رغبه الجانب الفلسطيني في الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الإعلام، مضيفًا: ندرك أهمية الدور المصري على كافة الانحاء تجاه القضية الفلسطينية.

فيما أكد ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، أن مصر من الدول القليلة التي لازالت تحافظ على الخطاب الإعلامي تجاه فلسطين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مصر في المجال الإعلامي نظرًا للريادة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين وتقوم بالعمل على علاج السلبيات التي تحدث بين وسائل الإعلام في البلدين، وكذلك التعاون في مجالات التدريب والسوشيال ميديا وتقديم المحتوى الإعلامي الجيد.

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