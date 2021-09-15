موسيماني يشيد بعودة ساحر الأهلي أمام بتروجت

أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة محمد محمود وبالمستوى الرائع الذي ظهر به في ودية المارد الأحمر الأخيرة أمام بتروجيت.

موسيماني يشيد بأداء موهبة الأهلي في ودّية بتروجيت

وشارك محمد محمود لأول مرة بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في القدم، وتسبب في ابتعاده عن الملاعب لأكثر من عامين، حيث قدّم أداء مميزا أمام بتروجيت في المباراة التي أقيمت على ملعب التتش أول أمس الإثنين وانتهت بالتعادل السلبي، مما نال إعجاب الجهاز الفني وتحديد بيتسو موسيماني.

وتلقت إدارة الأهلي أكثر من عرض للتعاقد مع محمد محمود ورغم موافقة موسيماني على رحيل اللاعب في الميركاتو الحالي لكن اللاعب رفض وقرّر البقاء في الأهلي لإثبات نفسه في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.