عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي خاص.. تعرف على موعده



يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا خاصًا لصالح إحدى الشركات العقارية،بإحدى الفنادق الضخمة في القاهرة وذلك مساء غد الخميس.



ومن المقرر أن يقدم عمرو،في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.



جدير بالذكر أن الهضبة أحيا مؤخرًا حفل غنائي ضخم في مدينة العلمين الجديدة وقد بدأ الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، وقدم فاصلًا من أجمل أغنياته مثل، يتعلموا، وياه، يوم تلات، قدام مرايتها، أماكن السهر، بحبه، نغمة الحرمان، الجو جميل، وزي ما انتي.