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وزيرة الصحة: تسجيل 1125 مواطنًا لتلقي اللقاح ضمن "معًا نطمئن..سجل الآن"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:50 م
حملة معًا نطمئن..سجل الآن
حملة معًا نطمئن..سجل الآن
منى صموئيل
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1125 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح خلال الساعات الأولى من انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" اليوم الأربعاء، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تواصل عملها اليوم وغدًا الخميس بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، ثم تنتقل لباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 سيارات مجهزة تجوب المحافظات، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة.

وأضاف "مجاهد" أن فرق التواصل المجتمعي تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

ولفت "مجاهد" إلى أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص 26 مركز شباب وتجهيزهم بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلًا عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأكد "مجاهد" تقديم التوعية لـ 1433مواطنًا بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، كما يتم توزيع هدايا عينية على المواطنين تحمل شعارات مبادرة "100مليون صحة".

وأضاف "مجاهد" أن الحملة ستنتقل بعد غد الجمعة إلى محافظات (القليوبية، والفيوم والدقهلية)، والسبت بـ (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية) والأحد بـ (الغربية، المنيا، الإسماعيلية) والإثنين بـ (دمياط، أسيوط، بورسعيد) والثلاثاء (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان).

وناشد "مجاهد" المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دشن صباح اليوم الأربعاء، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

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لقاح حملة الصحة

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