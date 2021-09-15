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غلق مستشفى خاص بمنطقة عين شمس لمخالفتها الاشتراطات الصحية (صور)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:51 م
غلق مستشفى خاص
غلق مستشفى خاص
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية اللازمة، كما تم نقل المرضى إلى مستشفيات الوزارة لاستكمال علاجهم.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الرقابة والمرور المستمر على جميع المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة، وفرق طبية متخصصة لنقل جميع المرضى المتواجدين بهذا المستشفى إلى إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لاستكمال علاجهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه بالمرور تبين أن المستشفى لا يلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وعدم تواجد مدير طبي لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف "زكي" أن الفرق الطبية التي تعمل بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، كما تم ضبط أدوية مخدرة مجهولة المصدر، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضرًا حيال جميع المخالفات التي تم رصدها.

وأكد  استمرار حملات المرور على المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها لجميع الاشتراطات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى.
غلق مستشفى خاص بمنطقة عين شمس لمخالفتها الاشتراطات الصحية (صور)
غلق مستشفى خاص بمنطقة عين شمس لمخالفتها الاشتراطات الصحية (صور)
غلق مستشفى خاص بمنطقة عين شمس لمخالفتها الاشتراطات الصحية (صور)
غلق مستشفى خاص بمنطقة عين شمس لمخالفتها الاشتراطات الصحية (صور)

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