Advertisements

تقرير يكشف قمع أردوغان المستمر في تركيا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر

أصدرت السلطات التركية، أوامر باعتقال بحق 143 شرطيا بقوات الدرك والشرطة، بزعم انتمائهم لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن. 

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

 

الصحيفة ذكرت أن أوامر الاعتقال صدرت عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، وشملت 43 ولاية أخرى، وذلك بحق 143 شخصًا من المتهمين بالتغلغل داخل قوات الدرك وجهاز الشرطة لصالح جماعة غولن.


 
 

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.


 
 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.


 
 

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.


 
 

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.

أخبار تهمك

حقيقة اتفاق ريال مدريد مع هالاند

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يشيد بعودة ساحر الأهلي أمام بتروجت

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

برسالة مؤثرة.. سعد سمير يعلن رحيله عن الأهلي

منذ نصف ساعة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ ساعة و 25 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان اليوم

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يبعد الزمالك عن " صفقة القرن "

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

04:30 م

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

02:20 م

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

04:31 م

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

03:50 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements