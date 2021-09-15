مواجهات من العيار الثقيل في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث





أجريت منذ قليل قرعة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثاني للموسم الكروي 2022/2021 بمنطقة القاهرة لكرة القدم ، في حضور عبده عبد العظيم رئيس اللجنة مقرر اللجنة إيهاب توفيق ومندوبى الأندية.



واسفرت القرعة عن المواجهات التالية ، لفرق المجموعة السادسه خلال الأسبوع الأول:



وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكور أولا حسب الجدول الموضح كالتالي :



1- مصر للتأمين مع طوخ

2- اتحاد الشرطة مع العبور

3- الشمس مع البلاستيك

4- الغابة مع مركز شباب بطا

5- الأميرية مع الماظة

6- اسكو مع التربية والتعليم

7- المرج مع شبين القناطر



ويحصل فريق القومي على راحه في الجولة الأولى، ومن المقرر اقامت المباريات يوم السبت 2 اكتوبر، وسوف يصعد الأول مباشره إلى دورى القسم الثانى ويتم هبوط 4 فرق إلى القسم الرابع