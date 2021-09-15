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مواجهات من العيار الثقيل في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:58 م
رأفت أمين
أجريت منذ قليل قرعة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثاني للموسم الكروي 2022/2021 بمنطقة القاهرة لكرة القدم ، في حضور عبده عبد العظيم رئيس اللجنة مقرر اللجنة إيهاب توفيق ومندوبى الأندية.
واسفرت القرعة عن المواجهات التالية ، لفرق المجموعة السادسه خلال الأسبوع الأول:
وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكور أولا حسب الجدول الموضح كالتالي :
1- مصر للتأمين مع طوخ
2- اتحاد الشرطة مع العبور
3- الشمس مع البلاستيك
4- الغابة مع مركز شباب بطا
5- الأميرية مع الماظة
6- اسكو مع التربية والتعليم
7- المرج مع شبين القناطر
ويحصل فريق القومي على راحه في الجولة الأولى، ومن المقرر اقامت المباريات يوم السبت 2 اكتوبر، وسوف يصعد الأول مباشره إلى دورى القسم الثانى ويتم هبوط 4 فرق إلى القسم الرابع