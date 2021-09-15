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نجم مانشستر سيتي بديل ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:59 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن بايرن ميونخ الألماني حدد أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

بديل ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

وألمح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الفريق البافاري قد يسعى من أجل التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي في حالة رحيل نجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس الإيطالي يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع جيسوس في الصيف المقبل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن الألماني تيمو فيرنر نجم تشيلسي الإنجليزي دخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ أيضاً.

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مانشستر سيتي ليفاندوفسكي بايرن ميونخ آلفجر

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