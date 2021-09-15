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عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقال المصدر إن اللاعب جمعته جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وتم خلالها الاتفاق على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر بأن صلاح محسن جدد تعاقده مع الأهلي منذ 3 أيام خلال الجلسة التي جمعته بأمير توفيق مدير التعاقدات.

وأشار المصدر إلى أن صلاح محسن لم يتردد في تجديد تعاقده مع الأهلي خاصة وأنه سبق ورفض العديد من العروض عندما كان لاعبًا في صفوف إنبي من أجل الانتقال للنادي الأحمر وتحقيق حلمه.

وكان صلاح محسن قد انتقل لصفوف النادي الأهلي في يناير 2018 قادمًا من إنبي في صفقة تاريخية حيث كلفت خزينة النادي الأحمر مبلغ 38 مليون جنيه مصري.

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