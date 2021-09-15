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رسميًا.. الأهلي يُعلن إعارة سعد سمير إلى فيوتشر إف سي لموسمين

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:02 م
سعد سمير
سعد سمير
علي نبوي

 

وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين .

 وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.

وكان الفجر الرياضي قد انفرد في وقت سابق بخبر إعارة سعد الدين سمير إلى فيوتشر

ومن المقرر أن ينتظم سعد سمير في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد نهاية مشواره مع الأهلي ولو بشكل مؤقت.

 

وكان سعد سمير قد خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني حيث شارك اللاعب في دقائق معدودة مع الفريق الأحمر في الموسم الماضي.

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