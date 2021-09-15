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قبل موقعة دوري الأبطال.. ماذا قدم محمد صلاح في 209 دقيقة أمام ميلان الإيطالي؟ (أرقام)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:02 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
يفتتح فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة نارية ضد فريق إيه سي ميلان الإيطالي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة ليفربول وميلان في دوري الأبطال

ويلعب فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة قوية تضم معه أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي، ويعد فريق الريدز من أبرز المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة وذلك لما يمتلكه الفريق من خبرات كبيرة وكوكبة مميزة من اللاعبين.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ميلان في تمام التاسعة مساءًا على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، اليوم الأربعاء، وسوف تشهد المباراة مشاركة نجمنا المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي لا سيما وأنه من أبرز العناصر الرئيسية في صفوف الفريق.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد ليفربول

التقى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في 3 مباريات رسمية ضد فريق إيه سي ميلان بواقع (209 دقيقة لعب فعلية)، وذلك خلال فترة احترافه في صفوف روما الإيطالي، فاز فريقه في مباراتين وانتهت مباراة بالتعادل، وسجل نجم الفراعنة هدفًا وصنع هدفين آخرين.

أول مباراة لمحمد صلاح مع روما ضد ميلان كانت في الدوري الإيطالي بتاريخ 9 يناير 2016 ولعب لمدة 34 دقيقة فقط، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 ولم يسجل نجم منتخب مصر أي أهداف خلال اللقاء.

تجدد الصدام بين محمد صلاح وإيه سي ميلان مرة أخرى في الدوري الإيطالي بتاريخ 14 مايو لعام 2016 وفاز فريقه 3 – 1 وسجل الفرعون المصري هدفًا لـ روما.

أما ثالث مواجهات نجم منتخب مصر ضد ميلان كانت في الدوري الإيطالي بتاريخ 7 مايو 2017 وفاز فريقه 4 – 1، وصنع "صلاح" هدفين لزملائه دانيل دي روسي وإيدين دجيكو.

تاريخ متكافئ بين ليفربول وميلان أوروبيًا

تقابل فريقي ليفربول وإيه سي ميلان مرتين فقط في تاريخ المسابقات الأوروبية، وكانت المواجهتين في نهائي دوري الأبطال، الأولى عام 2005 وفاز الفريق الإنجليزي 3-2 بركلات الترجيح، بينما تغلب الميلان في النهائي الثاني عام 2007 بنتيجة 2-1.

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