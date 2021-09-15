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وزير الدفاع يشهد تدريبات للقوات الجوية ضمن فعاليات "النجم الساطع"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:05 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
كريم وزيري
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية والتى تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى تدريبات " النجم الساطع 2021 ".

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى تضمن الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد فى حضور كافة العناصر المشاركة بالتدريب من مختلف القواعد الجوية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كذلك مراحل تلقين ما قبل الطيران لتنفيذ عدد من المهام الجوية المشتركة للعناصر المشاركة بالتدريب، وقام بتكريم عدد من المتميزين تقديرًا لتفانيهم فى أداء المهام المكلفين بها.

كما شاهد بيانًا عمليًا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة فى تدريبات " النجم الساطع 2021 " من القواعد الجوية المختلفة لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوى، أظهرت الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين القوات والقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة متناهية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، كما أشاد بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية والثقة بالنفس التى يتمتع بها عناصر القوات الجوية لكافة الدول المشاركة بالتدريب.

حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع تدريبات النجم الساطع القوات الجوية

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