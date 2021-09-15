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21 مليون برميل زيت مكافئ احتياطيات "خالدة" في 4 اكتشافات

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أعلنت شركة (خالدة) للبترول عن نجاحها خلال العام المالي 2021/2020 في تحقيق 4 اكتشافات بترولية، بإجمالي احتياطيات حوالي 21 مليون برميل زيت مكافئ، كما بلغ إجمالي استثمارات الشركة 594 مليون دولار، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 615 مليون قدم مكعب غاز ونحو 115 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وحوالي ألف برميل بوتاجاز.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -في اجتماع الجمعية العامة لشركة خالدة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/2020- أن العام الماضي شهد تحقيق قطاع البترول عدة نجاحات في مجالات البحث والاستكشاف والحفر والتنمية، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ برامج مكثفة لعمليات البحث والاستكشاف خاصة في منطقة الصحراء الغربية في ضوء النتائج المتميزة لبرامج المسح السيزمي.

وشدد الملا، على أهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومجهودات الحفاظ على البيئة وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لأنشطة الحفر والبحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج في ظل التحسن الملحوظ على المستوى العالمي في مناخ العمل البترولي. من جانبه، استعرض المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة أهم نتائج الأعمال خلال العام، مشيرا إلى انتهاء الشركة من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمنطقة شوشان على مساحة حوالي 3 آلاف كيلومتر مربع، وتم إنجاز 70% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال خالدة بمساحة حوالي 3700 كيلومتر مربع.

وأوضح أن الشركة قامت بعمليات حفر 34 بئرا واستكمال حفر 106 أبار، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالي أطوال 55 كيلومترا وتطوير محطات التسهيلات بكلابشة وجنوب أم بركة بأعلى معايير السلامة، وأنه جاري إنشاء خطوط أنابيب جديدة بمناطق مينيس وأم بركة وبركات وأتون، بإجمالي أطوال 42 كيلومترا.

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