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حالة الطقس غدا الخميس 16/9/2021 في جمهورية مصر العربية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:18 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
كشفت اليئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من سبتمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن حالة الطقس غدا الخميس، حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة معتدلة في الوجه البحري، وتكون معتدلة على السواحل الشمالية فمعتدلة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، وتكون على جنوب سيناء حارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا على الصعيد

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في الصعيد، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة        32  22 
الإسكندرية   29   23
شرم الشيخ   35   28
الغردقة       35   23 
دمنهور       31   22 
سيوة           31   22 
أسوان          36   25 
قنا               34  24 
الأقصر          35  25 
سوهاج          34   24 


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