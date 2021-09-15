موانئ دمياط تتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة





استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.





وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم /الأربعاء/ أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 89 ألفا و149 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89 ألفا و268 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4573 شاحنة.





وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21670 طنا شملت "5100 طن رمل و15850 طن فوسفات و720 طن كسب صويا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39563 طنا شملت "19300 طن ذرة و4575 طن حديد و15688 طن قمح".





ولفتت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.