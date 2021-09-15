في ذكرى ميلاده.. تحول حياة ملك الكوميديا إسماعيل يس إلى مأساة



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إسماعيل يس، أحد أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر.



استطاع اسماعيل يس، أن يكون نجما لشباك التذاكر تتهافت عليه الجماهير، وكانت أعوام 52 و53 و54 عصره الذهبي، حيث مثل 16 فيلما في العام الواحد بينها "حماتي قنبلة ذرية"، و"اديني عقلك"، و"بيت النتاش"، و"حلال عليك"، و"الحموات الفاتنات"، و"الستات ميعرفوش يكدبوا"، و"الآنسة حنفي"، و"ابن حميدو"، وغيرها من الأفلام التي كانت ولاتزال ترسم الابتسامات والضحكات على الوجوه.



تزوج إسماعيل يس، 3 مرات ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين من زوجته الأخيرة السيدة فوزية.



تحولت حياة إسماعيل يس، من الكوميديا إلى التراجيديا، إذ تقول سامية شاهين، زوجة نجله المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين إن والده "لم يمت فقيرًا ومات مستورًا، فقد عاش في شقته بالزمالك حتى وفاته".



كما نفت سامية شاهين، تراكم الديون عليه كما شاع، معلقة "الضرائب أخدت فلوسه من البنك بدون علمه، فأصيب بشلل نصفي ثم تعافى منه وتوجه إلى لبنان، إذ عمل بعض الأفلام القصيرة، منها "فرسان الغرام"، و"كرم الهوى"، وعمل كمغني مونولوجات مرة أخرى، ثم عاد إلى مصر".



خلال تواجده بالإسكندرية، توفي إسماعيل يس، فجأة في 24 مايو 1972، متأثرًا باكتئابه إثر وفاة رفيق عمره المخرج فطين عبدالوهاب الذي توفي قبله بعشرة أيام.







