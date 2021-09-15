Advertisements

في ذكرى ميلاده.. تعرف على الموقف الطريق الذي جمع اسماعيل يس وأم كلثوم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:49 م
اسماعيل يس
اسماعيل يس
ريهام كمال

أشهر ممثل كوميدي ومونولوجست في مصر والوطن العربي، وترك إرثًا فنيًا هائلًا ما زال محفورًا في أذهان جمهوره ومحبيه، هو الفنان الكبير اسماعيل يس، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

موقف شهير وكوميدي جمع بين اسماعيل يس، وكوكب الشرق أم كلثوم، التي قابلته صدفة داخل إحدى الصيدليات في مدينة الإسكندرية، حيث كان يقف بجوار الميزان كي يزن نفسه وسألته عن وزنه فقال 78 كيلو جرام فقط.

فقالت له أم كلثوم، مداعبة وهل الوزن يدخل ضمنه حجم فمك أم لا؟ حيث اشتهر ياسين بفمه الكبير.

فما كان من اسماعيل يس، إلا أن قابل سخرية "الست" بسخرية مماثلة، وطالبها بأن تزن نفسها هي الأخرى قائلًا لها "أكيد الوزن هيبقى من غير صوتك لأن صوتك كبير وقوي".

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني اسماعيل يس أم كلثوم

أخبار تهمك

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و 22 دقيقة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يشيد بعودة ساحر الأهلي أمام بتروجت

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يكشف تفاصيل إصابة نجمه الخطيرة

منذ أقل من ساعة

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

زوج يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالقليوبية: طعناه 14 طعنة ولم يمت

منذ ساعة و نصف

بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عمارة 138 و"كمبوند" زمان.. حكاية إسماعيل يس مع حي الزمالك

توثيق عمرها بشكل تقديري.. أسرار في حياة كوكب الشرق في ذكرى رحيلها

في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب غضب مديحة يسري من كوكب الشرق أم كلثوم

في ذكرى وفاتها.. تعرف على حقيقة زواج ثريا حلمي وإسماعيل يس

في ذكرى ميلاده.. تعرف على الشرط الذي كان يضعه إسماعيل يس في العقد قبل التصوير

حكاية أغنية.. "الربيع" كانت لكوكب الشرق قبل أن يغنيها فريد الأطرش

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

06:02 م

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

05:35 م

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

02:20 م

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements