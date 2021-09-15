في ذكرى ميلاده.. تعرف على الموقف الطريق الذي جمع اسماعيل يس وأم كلثوم



أشهر ممثل كوميدي ومونولوجست في مصر والوطن العربي، وترك إرثًا فنيًا هائلًا ما زال محفورًا في أذهان جمهوره ومحبيه، هو الفنان الكبير اسماعيل يس، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم.



موقف شهير وكوميدي جمع بين اسماعيل يس، وكوكب الشرق أم كلثوم، التي قابلته صدفة داخل إحدى الصيدليات في مدينة الإسكندرية، حيث كان يقف بجوار الميزان كي يزن نفسه وسألته عن وزنه فقال 78 كيلو جرام فقط.



فقالت له أم كلثوم، مداعبة وهل الوزن يدخل ضمنه حجم فمك أم لا؟ حيث اشتهر ياسين بفمه الكبير.



فما كان من اسماعيل يس، إلا أن قابل سخرية "الست" بسخرية مماثلة، وطالبها بأن تزن نفسها هي الأخرى قائلًا لها "أكيد الوزن هيبقى من غير صوتك لأن صوتك كبير وقوي".

