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بهذه الطريقة.. إيمي سمير غانم تحيي ذكرى الأربعين على وفاة والدتها

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:51 م
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
منار أشرف داود
حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على إحياء ذكرى الاربعين على وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز،وذلك بنشر صور لوالدتها،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "إيمي" على الصور قائلة:"الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتي يا مامي".


يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا منذ فترة قليلة، لتلحق بحبيب عمرها زوجها الفنان سمير غانم.

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