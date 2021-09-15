Advertisements

23 ألف برميل يوميا إنتاج حقول "قارون"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر

كشفت شركة قارون للبترول، أن معدل الإنتاج اليومي وصل إلى 23 ألف برميل، بإجمالي استثمارات 127 مليون دولار، مؤكدة أنها نجحت في تحقيق وفر بلغ حوالي 9.4 مليون دولار من خلال ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - في اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/2020 - أن صناعة البترول العالمية شهدت تحديات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا مما أثر على أسعار البترول العالمية.

وقال الملا إن الفترة القادمة ستشهد نموا في الأنشطة البترولية، نتيجة تحسن مستويات الأسعار، مما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى التعاون والتنسيق البناء والشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب ومن ضمنهم شركة (أباتشي) العالمية كان له أثر جيد في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

من جانبه، استعرض المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون أهم نتائج الأعمال خلال العام، حيث أشار إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة واستخدام أحدث التصميمات وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار وتحقيق أقصى إنتاجية.

أخبار تهمك

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

زوج يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالقليوبية: طعناه 14 طعنة ولم يمت

منذ ساعة و نصف

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يشيد بعودة ساحر الأهلي أمام بتروجت

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ليفربول يكشف تفاصيل إصابة نجمه الخطيرة

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

06:02 م

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

05:35 م

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

02:20 م

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements