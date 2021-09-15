23 ألف برميل يوميا إنتاج حقول "قارون"





كشفت شركة قارون للبترول، أن معدل الإنتاج اليومي وصل إلى 23 ألف برميل، بإجمالي استثمارات 127 مليون دولار، مؤكدة أنها نجحت في تحقيق وفر بلغ حوالي 9.4 مليون دولار من خلال ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للموارد.





وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - في اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/2020 - أن صناعة البترول العالمية شهدت تحديات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا مما أثر على أسعار البترول العالمية.





وقال الملا إن الفترة القادمة ستشهد نموا في الأنشطة البترولية، نتيجة تحسن مستويات الأسعار، مما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج.





وأشار الوزير إلى التعاون والتنسيق البناء والشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب ومن ضمنهم شركة (أباتشي) العالمية كان له أثر جيد في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.





من جانبه، استعرض المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون أهم نتائج الأعمال خلال العام، حيث أشار إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة واستخدام أحدث التصميمات وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار وتحقيق أقصى إنتاجية.