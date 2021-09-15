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ليفربول يكشف تفاصيل إصابة نجمه الخطيرة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:59 م
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن

أكد ليفربول الإنجليزي أن نجم خط وسط الفريق الإنجليزي هارفي إيليوت خضع لجراحة ناجحة وذلك بعد إصابة خطيرة في الكاحل أثناء مواجهة ليدز يونايتد التي فاز بها بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي وربما يعود إلى المباريات في الموسم الحالي.

وعقب تدخل عنيف من الهولندي باسكال سترويك نجم دفاع ليدز تعرض إيليوت البالغ من العمر 18 عاما لخلع في الكاحل وخرج من الملعب محمولا على محفة قبل نقله بعد ذلك إلى المستشفى.

وقال جيم موكسون طبيب ليفربول في تصريحات لوسائل الإعلام:"نجحنا في التعامل مع الخلع بشكل فوري داخل الملعب وخضع هارفي لجراحة بعد حدوث قطع للأربطة في الواقعة، سارت الجراحة بنجاح لذا ستبدأ رحلة عودته الآن".

واختتم موكسون تصريحاته قائلا:"لن نضع ضغطا عليه عن طريق تحديد جدول زمني للعودة لكن نستطيع القول بثقة إننا نتوقع أن يشارك مرة أخرى في وقت لاحق من الموسم الحالي بعد تنفيذ برنامج التعافي".

وعلى جانب آخر، تعرض سترويك للطرد بشكل مباشر لكنه تقدم بالاعتذار بعد ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلا:" إن ما حدث هو شيء لا يريده لأي شخص".

كما رد إيليوت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلا:"إن التدخل كان غريبا ولا يستحق بطاقة حمراء. سأعود قويا بنسبة 100%، شكرا على كل الدعم".

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