ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الزمن من أجل التعاقد مع صفقة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





"الزمالك يحارب من أجل دونجا"





ويحاول المارد الأبيض التوقيع مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز سبورت، لتدعيم خط وسط الفريق بالموسم الجديد.





وكان الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب للحصول على توقيعه، إلا أن ناديه لا يزال يرفض رحيله أو تنفيذ مطالبه المادية من أجل الموافقة قبل غلق سوق الانتقالات.





"شروط بيراميدز لرحيل دونجا"





ووضع الفريق السماوي شرط الحصول على توقيع عبدالله جمعه ظهير أيسر الفريق بالإضافة إلى مقابل مادي، وهو ما يرفضه مسؤولي القلعة البيضاء.





ويطمح الزمالك في تدعيم خط الوسط، بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري بصفة رسمية، عقب نهاية عقده مع الفريق.



