وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

استقبل ⁧‫سامح شكري‬⁩، وزير الخارجية، منذ قليل رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، لبحث تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائيًا بين مصر‬⁩ والعراق‬⁩ أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن‬⁩، على نحو يلبي تطلعات شعوبنا نحو الازدهار والنماء.



أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر موقع التدوينات تويتر.



ويتناول الجانبان الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية كمكون رئيسي في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. إضافةً إلى تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، في إطار العمل على صون الأمن القومي العربي وتدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي.