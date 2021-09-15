Advertisements

وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:03 م
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
مارينا بشارة
استقبل ⁧‫سامح شكري‬⁩، وزير الخارجية، منذ قليل رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، لبحث تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائيًا بين مصر‬⁩ والعراق‬⁩ أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن‬⁩، على نحو يلبي تطلعات شعوبنا نحو الازدهار والنماء.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر موقع التدوينات تويتر.

ويتناول الجانبان الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية كمكون رئيسي في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. إضافةً إلى تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، في إطار العمل على صون الأمن القومي العربي وتدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي.
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية رئيس مجلس النواب العراقي البرلمان

أخبار تهمك

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

زوج يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالقليوبية: طعناه 14 طعنة ولم يمت

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يشيد بعودة ساحر الأهلي أمام بتروجت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ليفربول يكشف تفاصيل إصابة نجمه الخطيرة

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أول دولة عربية تدعو رئيس البرلمان العراقي الجديد لزيارتها

"شكري" يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

الحلبوسي يبحث مع رئيسة البرلمان الإماراتي سبل تعزيز التنسيق البرلماني

رئيس البرلمان العراقي يدعو قطر للمساهمة بإعادة إعمار العراق

العراق والأردن يتفقان على اتخاذ إجراءات في 6 قطاعات وفق مواعيد محددة

السيسي لـ"برهم": نثق بقدرة المؤسسات العراقية على تجاوز العقبات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

06:02 م

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

05:35 م

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

02:20 م

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements