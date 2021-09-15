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انتقادات حادة ضد أردوغان بسبب نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
 
 أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن القوات التركية التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشرفت على عمليات نقل مقاتلين مرتزقة، من حملة الجنسية السورية، من قاعدة الوطية في الجنوب الغربي، إلى قاعدة معيتيقة بطرابلس.

 

ووفقًا لموقع «218»، فقد شوهدت عشرات الحافلات ترافقها سيارات دفع رباعي للقادة، وبعض الحماية، وهم يهمون بالخروج من قاعدة معيتيقة، قبل دخولهم مُحمّلين بأعدادٍ من المقاتلين السوريين والأتراك.

 

وتزامنت عملية نقل المرتزقة، مع هبوط طائرتي شحن تركيتيْن من طراز «a400» في قاعدة الوطية.


 
 

وجاء هذا التطور بعد يوميْن من كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، قال فيها إنه متمسّكٌ ببقاء قوات بلاده في ليبيا، ضاربًا بعرض الحائط كل الدعوات المحلية والدولية المطالبة بخروج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، نهاية هذا العام.

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