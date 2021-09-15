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المبعوث الأمريكي: فرار غني من أفغانستان أفشل صفقتنا مع "طالبان"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني أثناء هجوم "طالبان"، أفشل صفقة بين واشنطن والحركة حول مصير العاصمة كابل.

 

وقال خليل زاد لصحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الأربعاء إن مغادرة غني "قوضت في اللحظة الأخيرة التوصل إلى اتفاق مع طالبان هدفه منع وقوع كابل في أيدي الإسلاميين وإطلاق مفاوضات حول بدء عملية انتقال سياسي".

 

وأضاف أن الولايات المتحدة "أوشكت في النهاية على الاتفاق مع طالبان حول عدم دخولها كابل، لكن قرار غني مغادرة أفغانستان تسبب بحدوث فراغ أمني، ما أسفر عن دخول "طالبان" إلى المدينة في يوم فرار غني، مما أدى لاحقا إلى إجلاء فوضوي للمدنيين والعسكريين وتعطل مفاوضات الدوحة".

 

وتابع: "بعد فرار غني طرحت أسئلة متعلقة بالقانون والنظام العام. لقد سألتنا طالبان: هل تأخذون على عاتقكم المسؤولية عن أمن كابل الآن؟ أما ما حدث لاحقا فأنتم على دراية به.. لم ننو تحمل هذه المسؤولية".

 

وبحسب خليل زاد فإن الولايات المتحدة غير مسؤولة عن تجمد العملية التفاوضية بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" أو خروج أحد الطرفين منها.

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