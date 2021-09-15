Advertisements

200 من شباب المحافظات الحدودية في ضيافة المتحف المصري بالتحرير

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استضاف المتحف المصري بالتحرير اليوم الأربعاء ٢٠٠ شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية" من ست محافظات هي شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر ومحافظة مطروح، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، والتي استهلوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الاثنين الماضي.

واصطحبت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، المشاركين بالبرنامج، في جولة بالقاعات المختلفة للمتحف حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.

أخبار تهمك

موسيماني يشيد بعودة ساحر الأهلي أمام بتروجت

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

زوج يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالقليوبية: طعناه 14 طعنة ولم يمت

منذ ساعة و نصف

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يكشف تفاصيل إصابة نجمه الخطيرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

06:02 م

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

05:35 م

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

02:20 م

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements