200 من شباب المحافظات الحدودية في ضيافة المتحف المصري بالتحرير

استضاف المتحف المصري بالتحرير اليوم الأربعاء ٢٠٠ شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج "أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية" من ست محافظات هي شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر ومحافظة مطروح، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، والتي استهلوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الاثنين الماضي.



واصطحبت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، المشاركين بالبرنامج، في جولة بالقاعات المختلفة للمتحف حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.



وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.