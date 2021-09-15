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البيت المحمدي يستأنف مجالسه العلمية بحضور نخبة من أساتذة الأزهر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:12 م
المجالس المحمدية
المجالس المحمدية
محمود الجلاد
يستأنف البيت المحمدي مجالسه العلمية بحضور عدد من أساتذة الأزهر في مختلف التخصصات الشرعية والعربية والصوفية حيث تبدأ الدروس والمحاضرات في مجالس التصوف، والأدب والتزكية، والنحو، والعقيدة، وأصول الفقه وتستمر على مدار أيام الأسبوع من السبت حتى الأربعاء، ويبدأ اليوم الأربعاء فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي في مجالس التصوف بشرح كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي ويستمر في شرحه كل أربعاء، ويشرح فضيلة الدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر في مجالس النحو كتاب التحفة السنية في شرح المقدمة الآجرومية للشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد  كل سبت،ويشرح فضيلة الدكتور عرفة النادي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مجالس علم العقيدة شرح كتاب الخريدة البهية للإمام أبي البركات أحمد الدردير يوم الأحد من كل أسبوع.

 ويشرح فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق في مجالس الأدب والتزكية كتاب تعليم المتعلم للإمام برهان الدين الزرنوجي كل إثنين، ويشرح فضيلة الدكتور محمود عثمان أستاذ أصول الفقه في مجالس علم الأصول كتاب شرح الورقات للإمام الجويني  يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتقام الدروس مجانا بمقر البيت المحمدي بالمقطم بحضور عدد من طلاب العلم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعبر صفحات التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

مجالس علمية البيت المحمدي الازهر

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