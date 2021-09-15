دورة تدريبية في تنمية المهارات الحياتية بالدقهلية



كما تناول أهمية تحديد الاهداف وكيفية تحفيز الموظفين داخل مجتمع العمل والطرق الاكثر شيوعا فى التحفيز ومنها خلق للموظفين بيئة عمل جيدة والاعتراف بإنجازات الموظفين وتعزيز روح الفريق وتقديم مكآفات لموظفين وخلق منافسة ودية بين الموظفين.



وتاتى هذه الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

ومن ضمن تكليفات وزير الشباب والرياضة باعداد برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بوزارة الشباب والرياضة والعاملين بالمديريات والادارات ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.



وبتوجيهات من علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ايضا لبناء قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم الحياتية لاعداد صف ثان من القيادات والكوادر البشرية القادرة على تحمل المسئولية ومواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.

قامت اليوم الإربعاء إدارة العلاقات العامة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بإشراف أسماء فتحى مدير ادارة العلاقات العامة بتنفيذ " دورة تدريبية فى تنمية المهارات الحياتية " للعاملين بديوان مديرية الشباب والرياضة والادارات الفرعية بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.وقد قام المحاضر الدكتور أحمد الجزار مدرب المهارات الحياتية، وميسر المشورة المهنية بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، ومدرب مهارات ادارية وقيادية بالاتحاد الاوربى،وكذلك مدرب معتمد بمركز التنمية المحلية بسقارة بالشرح والتحليل الدورة التدريبية للعاملين.وقد تناول الدكتور احمد الجزار تعريف القيادة وقوانين القيادة و10 نقاط يحتاجها القائد وان القيادة علم وفن فى نفس الوقت وصفات القيادة الادارية الناجحة.