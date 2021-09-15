Advertisements

الخطيب يدعم الأهلي قبل موقعة السوبر المصري

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:26 م
الخطيب وسيد عبد الحفيظ
الخطيب وسيد عبد الحفيظ
محمد الصو

 

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مران الفريق الجماعي المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد.

 

"سر حضور بيبو المران"

 

وحرص بيبو على حضور مران الفريق والتحدث مع اللاعبين، من أجل منحهم المؤازرة الكاملة قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري.

 

وخاض المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، مرانه الجماعي مساء اليوم عقب نهاية الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، من أجل حضور حفل تدشين النجمة العاشرة.

 

"موعد مباراة السوبر المصري"

 

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

حفل تدشين النجمة العاشرة النجمة العاشرة الخطيب الاهلي آلفجر أخبار الاهلي

أخبار تهمك

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يشيد بعودة ساحر الأهلي أمام بتروجت

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ ساعتين و 54 دقيقة

زوج يضبط زوجته في أحضان عشيقها بالقليوبية: طعناه 14 طعنة ولم يمت

منذ ساعة و نصف

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يكشف تفاصيل إصابة نجمه الخطيرة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

الخطيب يحضر جزء من مران الأهلي في التتش

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

الأهلي يحدد موعد انتظام الوافد الجديد بالتدريبات

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

كهربا يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

06:02 م

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

05:35 م

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

02:20 م

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements