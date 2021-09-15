الخطيب يدعم الأهلي قبل موقعة السوبر المصري

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مران الفريق الجماعي المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد.

"سر حضور بيبو المران"

وحرص بيبو على حضور مران الفريق والتحدث مع اللاعبين، من أجل منحهم المؤازرة الكاملة قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري.

وخاض المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، مرانه الجماعي مساء اليوم عقب نهاية الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، من أجل حضور حفل تدشين النجمة العاشرة.

"موعد مباراة السوبر المصري"

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.