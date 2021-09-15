أكرم توفيق يرتدي واقي الوجه ويُشارك في مران الأهلي الجماعي





شارك أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.





أكرم توفيق يرتدي واقي الوجه





وخاض توفيق مران الأهلي مرتديًا واقيًا للوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في معسكر للمنتخب الوطني.





واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب وديًّا مساء غدٍ الخميس ضمن استعدادات الفريق لمباراة السوبر المصري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قبل انطلاق المران، تحدث خلاله عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز فيها، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري.





وخاض الأهلي مباراة ودية أمام بتروجت مساء الاثنين الماضي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للموسم الجديد والمرحلة القادمة من منافسات السوبر وكأس مصر.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المصري والمحدد لها يوم ٢١ من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.



