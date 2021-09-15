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ليفاندوفسكي: مازال لدي الكثير لأقدمه

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:31 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
وكالات
أشاد روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالعمل مع المدرب الجديد للنادي البافاري يوليان ناغلسمان وذلك عقب الفوز العريض على برشلونة الإسباني 3-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وفي تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية يوم الأربعاء ، قال البولندي الدولي الحائز على جائزة أحسن لاعب في العالم: التواصل بين الجهاز الفني والفريق جيد جدا، ويوليان لديه فكرة محددة وخطة لتكتيكاته.

ولا يرى ليفاندوفسكي (33 عاماً) مشكلة بأن ناغلسمان أكبر منه بعام واحد فقط، وأضاف: المهم أنه قادر على إقناع الفريق وأننا نسير معا في اتجاه واحد.

ليفاندوفسكي: مازال لدي الكثير لأقدمه

وقال ليفاندوفسكي إنه يشعر بأن حالته البدنية أفضل من أي وقت مضى، وزاد: أنا على يقين بأنني أستطيع أن ألعب لأربعة أعوام أخرى على الأقل، وبعد ذلك سأنظر كيف تسير الأمور معي ولأي مدة أستطيع أن أواصل مشواري.

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