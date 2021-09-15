أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.



حالة الطقس نهارًا:



- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



- طقس حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

- طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:



- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% تقريبًا).



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



