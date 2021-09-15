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أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:32 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
- طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الارصاد

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