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أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:32 م
هدى عبدالرازق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
- طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
- طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.