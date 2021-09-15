مواني البحر الأحمر تتداول 282 شاحنة و37200 طن بضائع عامة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بمواني الهيئة، بلغ 282 شاحنة وحجم تداول البضائع 37 ألفا و200 طن بضائع عامة.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن حركة الواردات شملت 33 ألفا و400 طن بضائع و126 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 3 آلاف و800 طن بضائع و156 شاحنة، بينما شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس" بينما استقبل الميناء ثلاث سفن وهي "V uno" وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا، Mandarin grace" والسفينة أمل.





فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن، وهي (عمان وسينا وآيلة) كما استقبل ميناء بور توفيق السفينة أكرم.