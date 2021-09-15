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نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الحمراء بعد رحيله

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:43 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
بكلمات مؤثرة وبدموع منهمرة ودع سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي، الجهاز الفني واللاعبين في الفريق الأحمر قبل الانتقال رسميًا لنادي فيوتشر إف سي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

سعد سمير يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

وقال سعد في فيديو نشره الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل فيس بوك :"عند تصعيدي إلى الفريق الأول في الأهلي كنت لاعبا صغيرا وسط نجوم كبار والآن سأرحل عن النادي وأنا أحد قادة الفريق".

وأضاف "قضيت 13 عاما أكثر من نصف عمري بين جدران الأهلي ويعلم الله أنني لم أقصر أبدا في حق النادي وأشكر  الكابتن محمود الخطيب لأنه دعمني كثيرا خاصة وقت الإصابة".

وتابع "الأهلي ساندني كثيرا واسمي أصبح معروفا للجميع بسببه والله يعلم أنني اجتهدت وأخلصت لآخر يوم لي هنا".

وأكمل "طلبت من الخطيب الخروج للإعارة ووافق فورا وأكد لي أنني أحد أبناء الأهلي وأنه سينفذ كل رغباتي وهو ما حدث".

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ى الأهلي بضم هذه الصفقة لمدة موسم فيوتشر اف سي فيوتشر إف سي لمدة موسم

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