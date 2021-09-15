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رسالة خاصة من موسيماني لنجوم الأهلي قبل مباراة السوبر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:28 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

 

موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي


وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز فيها، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري.

 

وفي سياق آخرقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر اللاعبين في «تراي ماتش» في ختام فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، لتنفيذ بعض الجمل الخططية، وشهد الـ«تراي ماتش» حماسًا وتركيزًا من جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

 

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات مران الأهلي الجماعي اليوم، قبل أن يختتم موسيماني التدريبات بـ«تراي ماتش».

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب وديًّا مساء غد الخميس، ضمن استعدادات الفريق لمباراة السوبر المصري.

 

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام بتروجت مساء الاثنين الماضي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للموسم الجديد والمرحلة القادمة من منافسات السوبر وكأس مصر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المصري والمحدد لها يوم ٢١ من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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