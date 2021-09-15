2.8 مليار جنيه إيرادات هيئة الطاقة المتجددة في 2021/2020





ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي إيرادات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ارتفع بحوالي 600 مليون جنيه ليصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2020، مقابل 2.2 مليار جنيه في العام الماضي، كما شهد هذا العام تحول المركز المالي للهيئة لأول مرة من العجز إلى تحقيق صافي ربح بلغ حوالي 260 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم الأربعاء; لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، واستعراض المركز المالي للهيئة في 2021/6/30.





وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2021/2020 بلغ حوالي 7،5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة، في حين يتجاوز المعتمد للعام المالي 2022/2021 الثمانية مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر.





وأضاف أن إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2021/2020 بلغ حوالي 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت في توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2،2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.





وأوضح شاكر أن تلك الإنجازات كنتيجة مباشرة لارتفاع إنتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها.





بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2018/2017 إلى 3.8 مليار جنيه حاليkا، يتم سدادها طبقkا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة.





ولفت الوزير أن الهيئة قامت بسداد حوالي 1.5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، هذا إلى جانب ما تم تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة.





وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023.





ويتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.





كما تنفذ الهيئة أيضا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.