البريد: 24 مليون عميل يستفيد من خدمات الأوعية الادخارية سنويًا (فيديو)

قال حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد المصري، إن الهيئة تخدم يوميًا مليون مواطن مصري، مضيفًا ان هناك 24 مليون عميل يستفيد من خدمات الأوعية الادخارية والتوفير، و30 مليون حوالة سنويًا.



وتابع "الصولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن حصول البريد المصري على جائزة التميز من البريد العالمي، جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت في تطوير العنصر البشري والبنية التحتية، وتطبيق المعايير المعتمدة، وتحفيز العاملين.



ولفت إلى أن البريد يعمل بأسلوب التحفيز، وتحفيز العاملين، وتدريب العنصر البشري، وهذا ساعد البريد على الوصول إلى مكانة دولية والحصول على جائزة التميز من البريد العالمي.

