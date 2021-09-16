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16 معلومة عن مشروع إدارة تلوث الهواء.. يضم 10 وزارات

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح الأربعاء توقيع الإتفاقية الوزارية الخاصة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى"

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى:

١- يضم ١٠ وزارت وجهات وطنية لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ

٢-تكلفة المشروع قدرها 200 مليون دولار.

٣- يهدف الي الحد من إنبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية

٤-زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتقليل تركيزات التلوث

٥-البيئة هى الجهة المسئولة عن التنفيذ الشامل للمشروع

٦- كما تكون مسئوله عن التنسيق الشامل مع جميع الوزرات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.

٧-تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع برئاسة وزير البيئة

٨-ستقدم اللجنة التوجيهية إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام

٩- كما ستقوم بدور هام في صنع القرار على أعلى مستوى

١٠-دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية

١١-كما ستقوم الوزارات والجهات التنفيذية بإعداد خطط العمل السنوية والميزانيات لمكونات المشروع

١٢- يتألف المشروع من 4 مكونات رئيسية

١٣-المكون الأول تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء

١٤المكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى

١٥-المكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام

١٦-المكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة البيئة آلفجر

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