5 أماكن محورية في مسلسل الوضع مستقر حصريًا على osn

5 أماكن جمعت كل المواقف الكوميدية في الوضع مستقر



بعد أيام من انطلاق المسلسل الكوميدي الوضع مستقر حصريًا على شبكة قنوات OSN، نكشف لكم جميع الأماكن التي تدور بها أحداث المسلسل، بدايةً من مكتب القيادة، حتى نهاية النفق.



اعتمد مسلسل الوضع مستقر على خلق كوميديا الموقف من خلال جمل حوارية مضحكة تعكس أبعادًا للشخصيات، كل شخصية لها مكانها المخصص التي نادرًا ما تخرج منه، المسلسل هو التعاون الدرامي الأول بين OSN وشركة Sproductions، وهو أحد الإنتاجات الأصلية لشبكة OSN.



المكان الأول: من داخل سيارة فريق التأمين

اجتمع ثنائي فريق التأمين سعيد (شادي ألفونس) وكامل (خالد منصور) بداخل سيارة، ليراقبا النقطة 27 بحرص، لنرى معظم مشاهدهما وهما يتحاوران ويتشاجران على أشياء بسيطة وتافهة، ونكتشف مع الوقت أنهما لا يعرفا شيئًا عن التأمين.



المكان الثاني: مكتب المتابعة

وهو المسؤول عن متابعة فريق التأمين وتزويده بالمعلومات في حالة حدوث أي مشكلة، وستجد بداخله مدام زينب (انتصار) أقدم موظف في المتابعة، وناردين (إنجي كيوان) موظف جديد سيتحمل كل قصص حوارات مدام زينب.





المكان الثالث: مكتب القيادة

فرد أمن لن تعرف دوره في التأمين، ولكنه يُطلق على مكتبه "القيادة" ويظل يتواصل مع فريق التأمين بلا سبب واضح وتدور بينهما دائمًا مناكفات كوميدية.





المكان الرابع: من قلب الكونتينر

هنا سوف تصل عصابة المخدرات، وكل ما على خولي (محمد جمعة) ورضا (طه دسوقي) سوى الحفر، ولكن بينما يحدث ذلك لن يسلم رضا من مشاجرات خولي، ليشهد الكونتينر مواقف كوميدية لا تنتهي.





المكان الخامس: بداخل النفق

حيث تعتمد العصابة على إتمام عملية المخدرات، ففي حالة فشل هذا النفق، سيضيع كل شيء، ومن الحلقة الأولى للأخيرة ستجد عبده (أحمد سلطان) وزميله يحفران النفق، حتى يصلا إلى قلب الكونتينر.





المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنستخين استرالية وأميركية، ويقوم ببطولته النجوم شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجي كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فريق مراقبة يحاول تأمين النقطة 27، ويأخذون التعليمات من فريق المتابعة، في الوقت الذي يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجّار الحشيش وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.



تأسست S Productions على يد المنتجة سالي والي التي تمتلك أسهمها وتشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لها، تميزت الشركة في انطلاقتها بإستخدام تكنيك وطاقم عمل سينمائي في إنتاج برامج تليفزيونية مختلفة الأجزاء الثلاثة لبرنامج قعدة رجالة، تخاريف، ده كلام وغيرهم، وثم انتقلت إلى الدراما التليفزيونية لتشهد نجاحًا بأعمال مثل الآنسة فرح، الوضع مستقر، كما تعمل حاليًا على مسلسلين آخرين وهما الستات تعرف تقتل ودليلك الذكي إلى الطلاق، كما أثبتت الشركة نفسها في عالم السينما بإنتاج أفلام شاركت في العديد من المهرجانات السينمائية ونالت آراء إيجابية من الجمهور والنقاد مثل حظر تجوّل، حبيب، ماتعلاش عن الحاجب، هذه ليلتي، لذلك تعتبر S Productions شركة مستقلة رائدة متخصصة في إنتاج المواد الترفيهية والإعلامية بمختلف أنواعها من مسلسلات، برامج، أفلام وإعلانات.