إزالة 188 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في الدقهلية (صور)





شن قيادات محافظة الدقهلية حملات مكقفة لازالة التعديات علي أملاك الدولة.



ومن جانبه تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال حملات ازالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل في اطار الموجة 18 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.



وأوضح المحافظ أنه تم اليوم إزالة 62حالة إزالة في كل من ميت غمر والمنصورة والسنبلاوين والمطرية بإجمالي مساحة 6908.15 متر مربع مؤكدا أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات يبلغ 188 حالة إزالة بمساحة إجمالية قدرها 10104.15 متر مربع بنطاق مراكز ومدن واحياء المحافظة وأضاف "مختار" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



كما أضاف " محافظ الدقهلية"أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..



وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات ووأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.



جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

