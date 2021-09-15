Advertisements

القمص بنيامين يشرح للفجر سبب ارتباط "النيروز" بالشهداء

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:17 م
القمص بنيامين
القمص بنيامين
خاص الفجر.. مارجو مجدي

بدأ الأقباط احتفالاتهم بفترة النيوز منذ الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، وحتى عيد الصليب الموافق 27 من الشهر نفسه، وقال القمص بنيامين أمين، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، للأقباط الأرثوذكس، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل حاليًا، بعيد النيروز الذى يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة ١٧٣٨ وفقاً للتقويم القبطى.

 وأوضح في تصريحات خاصة، أن كلمة "نيروز" كلمة قبطية الأصل تعنى ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل، مٌضيفًا:" أن التقويم القبطي هو تقويم نجمي الأصل أي أنه تقويم يرتبط بظهور نجم معين مثل التقويم المصري القديم وهو  يبدأ من يوم 12 سبتمبر من كل عام".

 كما أشار القمص بنيامين إلى أن ارتباط التقويم القبطي بالشهداء يرجع إلى عصر الإمبراطور دقلديانوس الذى كان عصره قاسيًا، وتم  فيه اضطهاد المسيحية بشكل قاسى؛ مما أدى إلى تخصيص الأقباط هذا اليوم لزيارة أجساد شهدائهم وما زال يُحتفل به حتى الآن فى الكنائس ويطلق عليه لقبًا ثانيًا بعيد النيروز.

وأكد أنه نال شرف الاستشهاد في تلك الحقبة الكتيبة الطيبية بسويسرا، وهم مجموعة من الجنود من الأقصر بقيادة القديس موريس، ويقول العلامة ترتليان إن شهداء العالم في كفة وشهداء مصرفي الكفة الأخرى، موضحًا أنه قد استشهد في ذلك العصر أيضًا الشهيدة دميانة والأربعين عذراء، والشهيدة مارينا، والشهيد أبانوب، والشهيد مارمينا العجائبي، وحوالي ثمان مئة ألف شهيد عصر الامبراطور دقلديانوس.

 واختتم القمص بنيامين تصريحاته قائلا إن: الأقباط فى عيد النيروز يتناولون  البلح الأحمر؛ لأن لونه يرمز إلى دماء الشهداء الذين سفكوا دمائهم دفاع عن إيمانهم بالمسيحية، أما مذاقه يشبه جمال إيمانهم،  والنواة داخله فترمز لصلابة ايمانهم، ويتناول الأقباط أيضًا الجوافة في عيد السنة القبطية؛ لأنها بيضاء وهذا يعتبرونه دليلًا على نقاء قلب الشهداء.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل ميلان الرسمي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 13 ساعة

"قطعوا عضوه الذكري".. مفاجآت صادمة في مقتل زوج بالهرم

منذ أقل من ساعة

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 29 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

07:42 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

07:04 م

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

07:59 م

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements