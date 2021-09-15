عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان





وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي :-





حراس المرمي: كورتوا





خط الدفاع: ألابا - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال





خط الوسط: فالفيردي - كاسميرو - مودريتش





خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فاسكيز

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه إنتر ميلان الإيطالي، بعد قليل، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.