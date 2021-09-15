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"الزراعة" تنفذ ٥٠٠ ندوة توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في شهر ونصف

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ ٥٠٠ ندوة إرشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في ١٤٨ مركز على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ بداية أغسطس الماضي، وحتى الآن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير وتتمية القرى المصرية، وتحسين دخول أبنائها ورفع مستوى معيشتهم.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأهمية التوسع في إنشاء وتطوير ومراكز تجميع الألبان وتوعية المزارعين والمربيين بأهميتها والعائد منها،  وتوضيح المردود الاقتصــــادي والاجتماعى الــــذي يحصــــل عليه صغار المربين والفلاحين.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم عقد حلقات نقاشية مع صغار المربيين خلال هذه الندوات، والاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها على الفور، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأكد محمود أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يساهم في  توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلا عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجى الألبان بالتعامل مع مراكز تجميع الألبان المرخصة والتى تمثل سوقا متوازنا لمنتجهم من الألبان.

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