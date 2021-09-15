تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا





وجاء تشكيل الفريق الباريسي على النحو التالي :-



حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: عبده ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

الوسط: جورجينيو فينالدوم - لويناردو باريديس - أندير هيريرا

الهجوم: نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي - ليونيل ميسي



أعلن الأرجنتيني مارويسيو بوكتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه كلوب بروج البلجيكي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.