خبراء: الغاز المصري لن يصل إلى لبنان قبل الشتاء





توقع تقرير صدر اليوم الأربعاء، عدم وصول الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان قبل فصل الشتاء القادم، رغم تصريحات رسمية من وزراء في الجانبين بأنه قد يصل في غضون 3 أشهر.





ونقلت "الطاقة" (وهي صحيفة عربية متخصصة)، عن خبراء لبنانيين متخصصين، رصدهم عددًا من التحديات التي تُعرقل وصول الغاز المصري قريبًا إلى لبنان، في مقدمتها أن خط الغاز العربي –الذي سينقل الغاز عبر سوريا- متوقف منذ نحو 10 سنوات، وبالتالي لن يتم ضخ الغاز قبل إجراء الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة الأنابيب، وعدم احتمالية وجود أي تسربات.





هناك عقبة أخرى، وهي أن شبكة الكهرباء السورية التي من المفترض أن تنقل الكهرباء عبر الأردن، متهالكة بشدة، نتيجة الحرب التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، واستهدافها أكثر من مرة بعبوات ناسفة، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تأهيل، ما يستلزم أيضًا أموالًا طائلة، غير مدرجة بالموازنة السورية.





ورغم أن وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أشار في تصريحات أمس إلى أن الغاز المصري لن يصل إلى لبنان قبل تقديم الأخير طلبًا إلى البنك الدولي لتمويل عملية التوريد، فإن خبراء أشاروا إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا أطول من 3 أشهر.





قالت الخبيرة اللبنانية المتخصصة في سياسات الطاقة بالشرق الأوسط جيسيكا عُبيد: إنه "في حال تمّ تأمين كهربا من الأردن، وغاز من مصر سيغطي الطلب لمحطّة دير عمار شمال لبنان، مع الوقود العراقي، وبذلك سيتمّ تأمين نحو 16 ساعة تقريبًا من الكهرباء".





ورغم ذلك أوضحت أن ما سبق عبارة عن "كلّها حلول مؤقتّة، لم تُنه مشكلات القطاع من حوكمة وإدارة سيّئة، ولا المشكلات التقنية المتراكمة، ولا المشكلات المالية وعدم قدرة الدولة اللبنانية (ولا المواطن) على تحمّل الكلفة بغياب حلّ مالي".





وقالت الباحثة في شؤون النفط بمنطقة الشرق الأوسط نُعَام ريدان، إن أبرز عقبات استيراد الغاز المصري، أو الكهرباء عبر الأردن، "قد تكون تقنية أو سياسية متعلقة بالداخل اللبناني، بالإضافة إلى الموقف السوري تجاه حصة دمشق من الغاز الذي سيمر عبر سوريا إلى لبنان".





وأضافت: "من الناحية التقنية، علينا انتظار انتهاء عملية تقييم البنية التحتية، لا سيما في سوريا، علمًا بأنها تضررت خلال الحرب.. وفي رأيي، لا يمكن الحديث عن جدول زمني لاستقدام الغاز والكهرباء قبل تقييم نهائي".