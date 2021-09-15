Advertisements

خبراء: الغاز المصري لن يصل إلى لبنان قبل الشتاء

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر

توقع تقرير صدر اليوم الأربعاء، عدم وصول الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان قبل فصل الشتاء القادم، رغم تصريحات رسمية من وزراء في الجانبين بأنه قد يصل في غضون 3 أشهر.

ونقلت "الطاقة" (وهي صحيفة عربية متخصصة)، عن خبراء لبنانيين متخصصين، رصدهم عددًا من التحديات التي تُعرقل وصول الغاز المصري قريبًا إلى لبنان، في مقدمتها أن خط الغاز العربي –الذي سينقل الغاز عبر سوريا- متوقف منذ نحو 10 سنوات، وبالتالي لن يتم ضخ الغاز قبل إجراء الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة الأنابيب، وعدم احتمالية وجود أي تسربات.

هناك عقبة أخرى، وهي أن شبكة الكهرباء السورية التي من المفترض أن تنقل الكهرباء عبر الأردن، متهالكة بشدة، نتيجة الحرب التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، واستهدافها أكثر من مرة بعبوات ناسفة، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تأهيل، ما يستلزم أيضًا أموالًا طائلة، غير مدرجة بالموازنة السورية.

ورغم أن وزير البترول والثورة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أشار في تصريحات أمس إلى أن الغاز المصري لن يصل إلى لبنان قبل تقديم الأخير طلبًا إلى البنك الدولي لتمويل عملية التوريد، فإن خبراء أشاروا إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا أطول من 3 أشهر.

قالت الخبيرة اللبنانية المتخصصة في سياسات الطاقة بالشرق الأوسط جيسيكا عُبيد: إنه "في حال تمّ تأمين كهربا من الأردن، وغاز من مصر سيغطي الطلب لمحطّة دير عمار شمال لبنان، مع الوقود العراقي، وبذلك سيتمّ تأمين نحو 16 ساعة تقريبًا من الكهرباء".

ورغم ذلك أوضحت أن ما سبق عبارة عن "كلّها حلول مؤقتّة، لم تُنه مشكلات القطاع من حوكمة وإدارة سيّئة، ولا المشكلات التقنية المتراكمة، ولا المشكلات المالية وعدم قدرة الدولة اللبنانية (ولا المواطن) على تحمّل الكلفة بغياب حلّ مالي".

وقالت الباحثة في شؤون النفط بمنطقة الشرق الأوسط نُعَام ريدان، إن أبرز عقبات استيراد الغاز المصري، أو الكهرباء عبر الأردن، "قد تكون تقنية أو سياسية متعلقة بالداخل اللبناني، بالإضافة إلى الموقف السوري تجاه حصة دمشق من الغاز الذي سيمر عبر سوريا إلى لبنان".

وأضافت: "من الناحية التقنية، علينا انتظار انتهاء عملية تقييم البنية التحتية، لا سيما في سوريا، علمًا بأنها تضررت خلال الحرب.. وفي رأيي، لا يمكن الحديث عن جدول زمني لاستقدام الغاز والكهرباء قبل تقييم نهائي".

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الإعلان عن تشكيل ميلان الرسمي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعة و 25 دقيقة

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ حوالي 4 ساعات

"قطعوا عضوه الذكري".. مفاجآت صادمة في مقتل زوج بالهرم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

07:42 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

07:04 م

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

07:59 م

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

05:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements