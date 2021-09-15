عاجل - الإعلان عن تشكيل ميلان الرسمي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا





وجاء تشكيل الروسونيري على النحو التالي:-





حراسة المرمي مينيان





خط الدفاع: كالابريا - توموري - كاير - ثيو هيرنانديز





خط الوسط: بن ناصر - كيسي - ساليماكرس





خط الهجوم: دياز - لياو - ريبيتش

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه ليفربول الإنجليزي بعد قليل، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.