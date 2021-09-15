اتحاد مقاولي التشييد: من يزور مصر يؤكد أن الدولة تتغير بشكل كبير

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن ملتقى التشييد والبناء حضره اليوم رؤساء شركات من مختلف الدول، مؤكدا أن من يزور مصر من الدول الأخرى يؤكد أن مصر تتغير بشكل كبير.



وقال "سامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن مشاركة عدد من رؤساء شركات التشييد وممثلي الدول الأخرى في المؤتمر يعطي فرصة لعقد مزيد من البروتكولات، مثمنا تناول نقطة تمويل المشروعات الخارجية في المؤتمر.



وأضاف المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أنه كان هناك لقاء مع وزيرة التعاون الدولي تناول كيفية تمويل المشروعات من الجهات الدولية.

