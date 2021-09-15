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عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:50 م
ليفربول
ليفربول
علي نبوي
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ميلان الإيطالي بعد قليل.

ويلتقي ليفربول بعد قليل بضيفه ميلان على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول جاء كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - ماتيب - جوميز - روبيرتسون

خط الوسط : فابينهو - هيندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : محمد صلاح - دييجو جوتا - أوريجي.

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