اندلاع حريق بوحدة سكنية في مركز قوص بقنا



وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق قرية حجازة بحري قوص في شقه سكنية بالدور الأرضي مساحة ٨٥ متر تقريبا ملك المواطن عمر محمود إبراهيم ٣٥ عاما، ويعمل مدرس، والتلفيات عبارة عن عدد ٢ سرير أطفال ومروحة سقف وثلاجة ولاتوجد إصابات بشرية ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في وحدة سكنية، بقرية حجازة بحري بمركز قوص.