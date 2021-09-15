عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه لايبزيج الألماني، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية لمباراة اليوم : –





حارس المرمى : إيديرسون مواريس.

رباعي دفاعي : زينتشينكو – روبن دياس – آكي – جوار كانسيلو.

وسط الميدان : دي بروين – رودي– برنادو سيلفا.

خط الهجوم : جالك غريليش – رياض محرز – فيران توريس.



